Le ultimissime sulle probabili formazioni di Villarreal-Napoli
12/10/2026 | 22:25:01
Allegri conferma il 3-4-2-1 nella sfida contro il Villarreal. Spagnoli in campo con il consueto 4-3-3, il tecnico livornese rilancia Politano nel tridente con Lang e Hojlund. De Bruyne con Lobotka
VILLARREAL (4-3-3): Gulacsi; Freeman, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Saliba, Gueye; Ackhomach, Perez, Moleiro. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Politano, Lang; Hojlund. All. Allegri
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