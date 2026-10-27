Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Inter
27/10/2026 | 20:18:41
Nicola cerca l’impresa contro l’Inter, confermato il 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Yeboah e Adams. Chivu rilancia Provedel, confermato Mkhitaryan con Zielinski davanti alla difesa. In attacco Esposito fa coppia con Bonny, un turno di riposo per Chivu.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, C.Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu
foto x inter