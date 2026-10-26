Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Lazio
26/10/2026 | 21:30:17
Il Sassuolo di Aquilani sfida la Lazio di Gattuso, la capolista tornerà in campo con il consueto 4-3-3 con Noslin al centro dell’attacco, ai lati Isaksen e Zaccagni. In difesa spazio a Diogo Leite con Sutalo. Aquilani gioca con il 4-3-3, tridente titolare in attacco, a centrocampo Lipani rileva Matic.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
foto x lazio