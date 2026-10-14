Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salisburgo-Milan
14/10/2026 | 22:00:24
Amorim cambia e propone il Milan con il 4-2-3-1 e Camarda dal primo minuto. In difesa si rivede Tomori come terzino destro e Bartesaghi a sinistra. Rabiot favorito su Modric con Jashari a centrocampo:
SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Konaté, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl
MILAN (4-2-3-1): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Jashari, Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse, Camarda. All. Ramos
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