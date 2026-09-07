Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter
07/09/2026 | 22:10:16
Il Real Madrid di Mourinho sfida l’Inter nella prima partita stagionale di Champions League. Il tecnico portoghese conferma il 4-2-3-1 con Arnold nei due di centrocampo, in avanti spazio per Diaz. Chivu lancia Jones dal primo minuto, Carlos Augusto al posto dell’acciaccato Dimarco, mentre Luis Henrique e Thuram dovrebbero prendere il posto di Diouf e Pio Esposito.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Alexander-Arnold; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
foto x inter