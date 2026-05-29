Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Arsenal
29/05/2026 | 22:56:36
Luis Enrique e Arteta si sfidano con la Champions League in palio. Dubbio per Luis Enrique, con Zaire Emery che potrebbe giocare al posto di Hakimi, che parte in vantaggio. Arteta ha il ballottaggio Zubimendi-Lewis Skelly a centrocampo. Queste le probabili scelte dei due tecnici:
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
foto x psg