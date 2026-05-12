Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

12/05/2026 | 22:46:23

Sarri e Chivu si sfidano all’Olimpico, c’è in palio la finale di Coppa Italia. Il tecnico dei biancocelesti conferma il 4-3-3 con Taylor a centrocampo, davanti rientra Zaccagni. Chivu conferma il 3-5-2, davanti Thuram è recuperato e gioca al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo c’è Sucic con Zielinski e Barella.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

foto x lazio