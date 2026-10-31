Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cagliari
31/10/2026 | 22:00:44
Gattuso conferma il 4-3-3 per la sfida al Cagliari, con il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni, per il resto solo conferme per la squadra biancoceleste. Pisacane schiera il 4-3-2-1, con Fadera e Maldini alle spalle di Mendy.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fadera, Maldini, Mendy. All. Pisacane
Foto: Instagram Lazio