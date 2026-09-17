Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-NEC
17/09/2026 | 17:50:13
La Juventus sfida il NEC nella prima partita stagionale di Europa League e Spalletti punta sul 3-4-2-1 per rinvigorire i bianconeri. In attacco spazio a Woltemade dal primo minuto, con Conceicao e Nico Gonzalez chiamati ad agire alle sue spalle.
JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Lucumì, Gatti; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Conceicao, Nico Gonzalez, Woltemade. All.Spalletti
NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder
foto x juve