Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli
31/10/2026 | 22:00:06
Spalletti prepara il 3-5-1-1 per la delicata sfida contro il Napoli. Titolare Sarr a centrocampo, dal primo minuto anche Alajbegovic con Kolo Muani al centro dell’attacco. Allegri conferma il 4-3-3 e il tridente Politano-Hojlund-Lang, Olivera terzino sinistro e De Bruyne regista.
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Alajbegovic, Kolo Muani. All. Spalletti
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri
foto x juve