Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Francia

11/11/2026 | 23:00:53

L’Italia di Mancini sfida la Francia, confermato il 4-3-3, con Kayode a destra, Scalvini, Bastoni e Calafiori completeranno la difesa a quattro. Frattesi, Tonali e Barella a centrocampo, mentre i fratelli Esposito e Cambiaghi completeranno il tridente offensivo. Zidane senza Mbappé punta su Olise, Cherki e Barcola alle spalle di Doué.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. All. Mancini

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué. All. Zidane

foto x azzurri