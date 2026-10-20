Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk
20/10/2026 | 22:27:31
L’Inter cerca i primi punti in questa Champions League, Chivu lancia dal primo minuto la coppia Thuram-Pio Esposito in attacco. Confermato il tridente titolare in difesa, a centrocampo si rivede Diouf, dal primo minuto anche Calhanoglu in cabina di regia:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Pedrinho, Mendoza; Kauã Elias. Allenatore: Arda Turan.
foto x inter