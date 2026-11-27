Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa
27/11/2026 | 23:43:42
Chivu conferma il 3-5-2 con Lautaro Martinez in attacco. Dietro c’è Carlos Augusto al posto dell’infortunato Bastoni, a centrocampo spazio per Jones con Barella e Sucic. De Rossi prepara il tridente offensivo con Messias e El Shaarawy alle spalle di Osmajic:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi
foto x inter