Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus
27/10/2026 | 22:00:52
Spalletti conferma il 3-5-2 solido mostrato a Lecce, con Woltemade in attacco spazio a Alajbegovic. Confermato Gatti in difesa, a sinistra c’è Cambiaso. De Rossi schiera il 3-5-2 con Osmajic e Vitinha, Ellertsson a destra, El Shaarawy a sinistra.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
foto x juve