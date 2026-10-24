Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

24/10/2026 | 22:30:57

Sarri punta sul 4-2-3-1 per ripartire dopo le sconfitte con Milan e Ajax. Krstovic centravanti, a centrocampo Gaetano farà coppia con Ederson, in difesa ancora Obric al fianco di Kristensen. Alvini non cambia il 4-2-3-1, Raimondo al centro dell’attacco, in difesa ci sarà Calvani con Cittadini.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obrić, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Sarri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini

foto x atalanta