Juventus, i convocati di Spalletti per il Como
29/11/2026 | 10:27:42
Tredicesima giornata di campionato per la Juventus che scenderà in campo questa sera in trasferta contro il Como: appuntamento fissato alle 20:45 per il match di Serie A contro la squadra lombarda.
Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
COMO-JUVENTUS | I CONVOCATI
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
foto x juve