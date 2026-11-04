Europa League, il programma di oggi
05/11/2026 | 00:12:37
Il programma di oggi di Europa League:
Giovedì 5 novembre, ore 18.45
Milan-Ferencvaros
Anderlecht-Salisburgo
Crystal Palace-Hoffenheim
Levski Sofia-Jagiellonia
Lillestrom-Viktoria Plzen
NEC Nimega-Omonia
Real Sociedad-Lione
Sparta Praga-Bournemouth
ore 21.00
AZ Alkmaar-Juventus
Bayer Leverkusen-Marsiglia
Benfica-Lech Poznan
Celta Vigo-Union Saint-Gilloise
Celtic-Besiktas
Hapoel Beer-Sheva-OFI Creta
Sturm Graz-Celje
Sunderland-Dinamo Zagabria
Torreense-Ararat-Armenia
Foto: Instagram Europa League