Conference League, il programma di oggi
05/11/2026 | 00:13:53
Il programma di oggi di Conference League:
Giovedì 5 novembre, ore 18.45
Atalanta-Kairat Almaty
Aarhus-Sporting Braga
Kups Kuopio-Gent
Lincoln-Hajduk Spalato
Midtjylland-Ajax
Mjallby-Borac
Stella Rossa-Inter Escaldes
Thun-Hearts
Trabzonspor-Friburgo
Giovedì 5 novembre, ore 21.00
Copenaghen-Saburtalo Tbilisi
Getafe-Brighton
Lugano-Kauno Zalgiris
Monaco-Nordsjaelland
Panathinaikos-CSKA Sofia
Riga-Jablonec
STVV-Brann
Twente-Pafos
Universitatea Craiova-Egnatia
foto x conference