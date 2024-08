Brighton, Gilmour non convocato contro il Villarreal: il Napoli lo aspetta

Il Brighton non ha convocato Gilmour per l’amichevole contro il Villarreal. Il giocatore è un obiettivo concreto di mercato del Napoli di Conte, che deve rinforzare il centrocampo. La non convocazione dello scozzese è un ulteriore segnale di una pista di mercato molto calda.

Foto: Gilmour Billy Chelsea Foto sicomuk