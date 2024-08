Rugani è atterrato ad Amsterdam. Ora le visite mediche, poi la firma sul contratto

Daniele Rugani è atterrato ad Amsterdam, in compagnia di sua moglie Michela Persico, che aveva detto di voler restare in Italia ma che non ha voluto perdersi visite e presentazione con l’Ajax, e del suo agente Davide Torchia. Il difensore classe ’94 arriva all’Ajax dalla Juventus con la formula del prestito secco. Ora svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra olandese per la prossima stagione.