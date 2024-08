Fiorentina, visite mediche per Adli. Si attende l’ufficialità

Adli questa mattina ha sostenuto le visite mediche con la Fiorentina. L’ex centrocampista del Milan è arrivato ieri in tarda serata al Viola Park. Come vi avevamo raccontato, si tratta di un’operazione in prestito oneroso di 1,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 10 milioni più percentuale del 10 per cento sulla plusvalenza da eventuale futura rivendita. Ora Palladino ha un rinforzo in più a centrocampo, anche perché il Fenerbache fa sul serio per Amrabat.

Foto: instagram Fiorentina