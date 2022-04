Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Genoa

Torna la Serie A, con la gara di San Siro tra Milan e Genoa in programma alle 21.00.

Pioli può sorridere per il recupero di Bennacer e Rebic, assenti domenica sera contro il Torino. L’algerino sarà titolare al fianco di Tonali. In difesa ancora Kalulu con Tomori, mentre in avanti dietro Giroud più Kessié di Brahim Diaz. Solito dubbio tra Saelemaekers e Messias, con il belga favorito.

Blessin lancia Ekuban dal primo minuto, supportato da Piccoli in ballottaggio con Destro. In difesa probabile panca per Maksimovic dopo la disastrosa prova con la Lazio. Al suo posto Bani. Criscito insidia Vasquez, a centrocampo invece si punta sulla gioventù di Frendrup.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli. All. Blessin.

FOTO: Twitter Milan