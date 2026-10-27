Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna
27/10/2026 | 21:15:24
Amorim punta ancora sul 4-4-1-1 con Tomori terzino destro, confermato Hutchinson, spazio per Musah, Jashari e Cissè. Palladino conferma il 3-4-2-1 con Odgaard centravanti e Bernardeschi con Cambiaghi alle sue spalle. Confermato il terzetto difensivo:
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Cissé; Pulisic; Ramos. All. Amorim
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Moro, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino
foto x milan