Kalulu si presenta alla Juventus: “Giocare in questo club è una grande opportunità. Sono in buona forma e, quindi, disponibile”

Kalulu si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: “Le mie prime sensazioni sono molto buone. Ho trovato un gruppo che mi ha accolto alla grande. L’anno scorso ho avuto qualche problema fisico ma ora sto bene. Sono in buona forma e sono disponibile. Deciderà l’allenatore chi far giocare contro la Roma”. Come ti immagini la prima partita allo Stadium? “Le prime volte sono sempre eccitanti. Hai voglia di vedere lo stadio pieno e i tifosi. Aspetto questo con eccitazione e spero di viverlo il prima possibile”. Quanto ha inciso la presenza di Thiago Motta per venire alla Juve? “Io ho visto il mister nelle sue squadre precedenti che giocavano bene. Quando mi ha chiamato ho sentito la volontà di volermi. Poi ho visto una squadra aggressiva in campo e questo mi piace”. Cosa pensi di poter dare alla Juve? “Io voglio dare il mio massimo e portare le mie caratteristiche difensive, energia e velocità alla squadra. Voglio portare esperienza e motivazione”. Ti aspettavi di lasciare il Milan? “Non sai mai cosa aspettarti soprattutto quando sei un calciatore. Per me questa era una buona opportunità da cogliere”.

Foto: profilo x juventus