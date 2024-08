Gendrey saluta il Lecce e va all’Hoffenheim: domani le visite mediche

Nel giorno in cui il Lecce accoglie Gaby Jean, il mercato dei salentini si muove anche in uscita. E’ tutto pronto, infatti, per il trasferimento di Valentin Gendrey all’Hoffenheim, che ha trovato nei giorni scorsi l’accordo con il Lecce per acquistare il terzino destro francese classe 2000 per circa 8 milioni di euro (qualcosa in più, qualcosa in meno). Il giocatore è atteso domani in Germania per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto.

Foto: Instagram Gendrey