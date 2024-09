Galeno all’Al Ittihad, operazione in chiusura

Come anticipato con un tweet da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’Al Ittihad è in chiusura per Galeno del Porto. L’esterno brasiliano è stato al centro delle voci di mercato questa estate, attenzionato dalla Juventus nel cast di esterni da regalare a Motta. In quest’ultimo giorno di mercato in Arabia, l’Al Ittihad ha provato l’affondo decisivo per il giocatore del Porto e siamo ormai davvero ai metri finali.

Foto: Instagram Galeno