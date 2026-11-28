Messi eliminato dai playoff MLS: Inter Miami beffato al 92′ dal Columbus

28/11/2026 | 09:53:03

Si chiude in anticipo il cammino dell’Inter Miami nei playoff della MLS. La squadra di Lionel Messi, campione in carica, è stata eliminata dal Columbus Crew dopo la sconfitta per 1-0 nella seconda gara della serie, disputata nella notte italiana. A decidere la sfida è stato Santiago Rodríguez, autore della rete decisiva al 92′, quando ormai sembrava che il confronto fosse destinato ai calci di rigore. Per la formazione della Florida si tratta di una delusione pesante. Dopo il 3-0 incassato nella prima partita in casa, l’Inter Miami aveva un solo risultato a disposizione: vincere per riportare la serie in parità e conquistare la possibilità di disputare una terza gara. L’obiettivo, però, non è stato raggiunto. Il Columbus ha così chiuso la serie sul 2-0, eliminando i campioni in carica e conquistando l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. La partita è stata combattuta, con Messi e compagni che hanno provato a prendere in mano il controllo del gioco. L’argentino ha avuto alcune occasioni, compresa una punizione neutralizzata dal portiere Patrick Schulte. Anche Germán Berterame ha cercato la via del gol, senza riuscire a superare l’estremo difensore avversario. Dall’altra parte, il Columbus ha risposto con le iniziative di Brais Méndez, trovando in Dayne St. Clair un ostacolo nelle occasioni create. Nella ripresa l’Inter Miami ha continuato a cercare il vantaggio. Casemiro aveva anche trovato la rete di testa su un cross di Messi, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Nel finale Berterame ha avuto un’altra grande opportunità, senza però riuscire a concretizzarla. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso i calci di rigore, è arrivata la beffa. Anass Zaroury ha servito Santiago Rodríguez, che al 92′ ha trovato la conclusione vincente, facendo esplodere lo stadio e spegnendo definitivamente le speranze della squadra di Messi. L’eliminazione chiude una stagione nella quale il fuoriclasse argentino aveva comunque lasciato il segno a livello individuale: 26 gol e 17 assist nella regular season, con la conquista della seconda Scarpa d’Oro consecutiva della MLS. Numeri importanti che, però, non sono bastati per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Per l’Inter Miami, dunque, la corsa al bis termina già al primo turno dei playoff.

foto: instagram Messi