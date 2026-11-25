Montella a tutto campo: “Il Milan è stato un sogno”. Da Berlusconi a Cristiano Ronaldo, fino al retroscena su Capello

25/11/2026 | 10:04:44

Vincenzo Montella torna a raccontare la sua esperienza al Milan, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della propria carriera da allenatore e da calciatore. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero ha parlato del rapporto con Silvio Berlusconi, della vittoria della Supercoppa Italiana a Doha, del mercato dell’estate 2017 e delle difficoltà vissute durante la gestione della proprietà cinese. Non sono mancati riferimenti a Cristiano Ronaldo, al possibile arrivo di Aubameyang e al rapporto con Fabio Capello ai tempi della Roma. Montella ha iniziato ricordando il suo legame con il club rossonero, nato quando era ancora un ragazzo: “È stata anche lì un’esperienza fantastica, è stato il mio sogno. Adesso da professionista è un po’ diverso, ma quando avevo tredici anni ero tifoso di quel Milan e di Maradona. Mio fratello grande mi ha portato due volte a vedere il Napoli di Maradona contro la Lazio e contro il Verona in Curva Sud, dove mi ha fatto entrare nel settore del Napoli. Maradona segnò tre gol sia contro la Lazio sia contro il Verona. Nonostante questo, il mio idolo era Van Basten perché era attaccante: studiavo lui e sognavo di diventare come lui, ed ero milanista. Del Milan sapevo qualsiasi cosa, quindi per me è stata un’emozione incredibile arrivare al Milan”. Spazio poi al rapporto con Silvio Berlusconi, che durante la sua esperienza sulla panchina rossonera non rinunciava a dare suggerimenti tattici. Montella ha raccontato un particolare curioso legato alla volontà dell’ex presidente di vedere sempre due attaccanti in campo: “A Berlusconi piaceva parlare di calcio, gli piaceva dare suggerimenti anche quando l’allenatore era un po’ fuori contesto in quel momento, perché lui aveva sempre la mentalità di avere Van Basten centravanti, Pallone d’Oro, e in panchina il sostituto, Papin. Questo me lo ricordo benissimo: lui voleva che giocassimo con due punte e io cercavo di tamponare per mesi. È difficile perché io facevo le formazioni, è difficile sbagliare formazione perché io me le ricordo tutte. Ero tifoso del Milan, quindi il titolare era Van Basten e la riserva era Papin, entrambi Palloni d’Oro. Quindi gli dicevo: ‘Se lei mi compra qualche giocatore così, stia tranquillo che li faccio giocare tutti e due'”. L’allenatore ha ricordato anche la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha nel dicembre 2016 contro la Juventus, arrivata ai calci di rigore. In quell’occasione fu decisivo Gianluigi Donnarumma, capace di neutralizzare il tiro dal dischetto di Paulo Dybala. Montella ha voluto sottolineare soprattutto il contributo di Adriano Galliani: “È stato un anno in cui siamo tornati in Europa, credo fossero due o tre anni che il Milan non ci andava, ed era qualcosa di nuovo all’epoca. Abbiamo vinto un trofeo, piccolo: proprio qualche sera fa ho visto a cena Galliani e me l’ha ricordato e lo ricordo perfettamente. Ecco, se devo dire, ho trovato un dirigente all’epoca perfetto, perché quando accompagnava qualche aneddoto su queste pressioni, stava sempre dalla mia parte, mi lasciava autonomia totale nelle scelte. Mi ha aiutato dal numero dei collaboratori a nuove cose: qualsiasi cosa chiedessi, era sempre dalla parte dell’allenatore. Per me è stato un dirigente incredibile, fondamentale anche per ottenere quei piccoli risultati, soprattutto dopo il grande Milan di Berlusconi”. Il discorso si è poi spostato sull’estate 2017, quella del mercato delle cosiddette “cose formali”, quando il Milan investì circa 200 milioni di euro per rivoluzionare la squadra. Montella ha ammesso di aver avuto alcune preoccupazioni fin dall’inizio, soprattutto per il coinvolgimento dell’allenatore nelle decisioni di mercato: “Io dall’inizio ero un po’ preoccupato perché c’era questa mania di esternare tutto, quasi a livello pubblicitario più che altro. In teoria c’era condivisione, almeno così si palesava, ma in realtà non era sempre così. Alcune volte c’erano dei calciatori per cui non ero neanche stato consultato, che arrivavano e che poi dicevano: ‘È stato condiviso’. Quando sei lì non puoi dire diversamente”. L’ex allenatore ha quindi chiarito il retroscena relativo all’acquisto di Nikola Kalinic e André Silva, due operazioni che avevano fatto discutere. “Sicuramente, quando si costruisce una squadra e hai il budget, la prima cosa che fai è: il portiere ce l’avevamo, prendo un centravanti, ci manca il centravanti. Nella scelta di tutto era rimasto il centravanti, con un budget, se non ricordo male, sui quindici-venti milioni. E quindi poi Kalinic, lui sì, l’ho scelto io perché quello era il budget. Quindi la nostra, diciamo, seconda scelta di attaccante fu pagata 38 milioni, se non ricordo male, che era André Silva, e il primo attaccante fu la metà”. Montella ha comunque difeso il lavoro svolto in quella fase di costruzione, ricordando le difficoltà di una rosa completamente rinnovata: “Con tanti cambi, in quella fase non giocavamo neanche male per avere, credo, quindici giocatori nuovi. Avevamo ancora Calhanoglu che non stava bene, che veniva da sei mesi di inattività per squalifica, se non ricordo male. La squadra era in costruzione: non eravamo in linea con gli obiettivi dello Scudetto che erano stati proclamati, ma sicuramente per un processo di crescita eravamo assolutamente in linea”. Tra i nomi che avrebbero potuto rinforzare l’attacco rossonero c’era anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang: “All’epoca forse stavamo trattando Aubameyang, se non ricordo male”. E quando gli è stato chiesto se credesse davvero alla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia del Milan, la risposta è stata piuttosto netta: “No, non credevo: anzi, proprio per nulla”. Infine, Montella ha parlato anche della proprietà cinese che guidava il club in quel periodo, lasciando una considerazione sulla gestione di quegli anni: “Siamo andati lì, erano proprietari. Col senno di poi magari diverso, però allora non erano, come dire, nocivi”. Non soltanto Milan, però. Nell’intervista c’è spazio anche per il passato alla Roma e per il rapporto complicato con Fabio Capello. Montella ha ricordato un episodio avvenuto a Napoli, quando la tensione con l’allenatore raggiunse livelli molto alti: “Qualcosa successe a Napoli a livello personale, di cui mi vergogno ovviamente”. L’ex attaccante ha riconosciuto la maturità con cui Capello gestì quella situazione: “Lui fu molto maturo e col senno di poi veramente è stato un grande insegnamento”. Un’esperienza che Montella considera ancora oggi importante per la propria crescita professionale: “Il mister nella mia gestione di allenatore mi è stato molto utile, perché lui non si preoccupava a livello personale se c’erano dissapori. Ero abbastanza fastidioso con gli allenatori, non certo con i compagni o nello spogliatoio. Ero fastidioso, però lui non ha mai avallato la mia cessione. Io volevo andare via spesso, il presidente non mi ha mai mandato via e lui non ha mai avallato la mia cessione”.

foto: instagram Montella