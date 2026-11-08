Allegri guarda avanti: “Non tutto è perduto, lavoriamo con fiducia”

08/11/2026 | 14:50:48

Massimiliano Allegri al termine della partita contro la Lazio ha parlato a DAZN: “Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita importante e non era semplice, nel primo tempo ci sono state difficoltà però abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, adesso recupereremo un po’ di calciatori dopo la sosta. Il fatto che la squadra si è compattata è stato un piccolo mattoncino che abbiamo messo. Nel primo tempo siamo stati un po’ in sofferenza, ma poi la squadra ha fatto un bel secondo tempo.Perché da sinistra crossavamo e ho chiesto a Lang di metterla sul secondo palo, perché McTominay ci poteva essere più utile. Vergara è stato marcato molto bene da Nuno Tavares, ho spostato McTominay a sinistra per sfruttare i cross di Lang. Bisogna assolutamente continuare, perché siamo indietro in classifica ma non tutto è perduto. Bisogna lavorare con fiducia, non siamo fuori da nessuna competizione. Ci sono momenti come questi che vanno affrontati con serenità. ​I tifosi sono stati molto vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà il massimo. Questa sosta arriva a puntino, so cosa possono dare i ragazzi”.

Foto: x Napoli