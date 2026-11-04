Ufficiale: Rafa Nadal entra nel Consiglio del Real Madrid

04/11/2026 | 14:52:24

Rafa Nadal entrerà a far parte del Consiglio del Real Madrid ad annunciarlo sono i blancos attraverso un comunicato sul loro sito: “Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi, mercoledì 4 novembre, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera, socio numero 67.778 del nostro club, a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Rafael Nadal, socio onorario del Real Madrid, è una delle più grandi leggende della storia dello sport e uno degli atleti spagnoli più ammirati e riconosciuti a livello mondiale. Per il Real Madrid e per tutti i madridisti, è motivo di immenso orgoglio che una figura del suo calibro sportivo e personale, protagonista dello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione, al presente e al futuro del nostro club. Con il suo straordinario palmarès, che include 92 titoli individuali, tra cui 22 titoli del Grande Slam, 2 medaglie d’oro olimpiche, 5 Coppe Davis con la Spagna e il primo posto nella classifica mondiale, Rafael Nadal ha avuto una carriera sportiva leggendaria. Ma la sua figura rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la sua costante spinta al miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il rispetto per avversari e compagni di squadra e il suo impegno per la solidarietà lo rendono un esempio sia dentro che fuori dal campo.Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi per tutta la sua carriera sportiva, diventando un modello per milioni di persone in tutto il mondo”.

Foto: x Nadal