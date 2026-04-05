Giampaolo: “Sconfitta che fa male. Ma la prestazione è stata positiva”

05/04/2026 | 17:27:18

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha analizzato il ko interno contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Come si è spiegato l’approccio della sua squadra? “Semplicemente il Bologna, ci è stato superiore. È stato capace di sottrarsi a quella che sarebbe potuta essere una nostra pressione alla loro manovra offensiva. Il gol subito dopo 2 minuti ci ha messo la squadra in salita e poi nel secondo tempo la squadra è stata dignitosa, ha mantenuto meglio il campo. Avessimo fatto prima il gol potevamo sperare anche di rimetterla a posto, ma ciò non toglie i meriti del Bologna, che evidenziano i demeriti nostri. Il Bologna è forte in tutto”.

Sul lavoro degli esterni “Siamo soprattutto sul lato destro partivamo troppo bassi e permettevamo loro di costruire. Non siamo stati bravi a leggere queste situazioni qui. Il Bologna ha preso fiducia, anche se non ne ha bisogno. Ti sei trovato nella condizione di dover sempre rincorrere, ed è chiaro che quando recuperi palli, dopo aver sprecato energie, perdi lucidità e ridai loro la palla. I cambi all’intervallo non sono stati per demeriti, ma perché avevo bisogno di energie nuove. La sconfitta non è mai positiva, ma nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo. Nella situazione in cui ci troviamo noi non è semplice, ma la squadra ha lottato, si è creata delle possibilità per rimetterla a posto, e questo significa che non si è demoralizzata”.

Rifarebbe le stesse scelte di Parma se potesse tornare indietro? “Le scelte sono figlie della qualità dell’avversario. Era in palla, non era con la testa alla coppa. Sul 2 a 0 l’avversario ti concede qualcosa, ma la controprova non la hai mai. Col senno di poi non puoi dire nulla. Avevamo preparato la partita in un certo modo, ma non siamo stati capaci nel trovare le distanze subito e questo ha evidenziato le nostre difficoltà. Di negativo c’è la sconfitta, di positivo il fatto che la squadra ha mantenuto dignità nella gara”.

Foto: sito Cremonese