Ufficiale: Edwards nuovo allenatore del Wolverhamtpon

12/11/2025 | 16:01:10

Edwards nuovo tecnico del Wolverhampton, c’è l’annuncio del club inglese “Rob Edwards è il nuovo capo allenatore dei Wolves, dopo aver firmato un contratto di tre anni e mezzo per iniziare il suo quarto periodo al club. L’ex difensore dell’Old Gold ha preso il controllo in modo impressionante negli ultimi anni, guadagnando promozioni con Forest Green Rovers e Luton Town – in Premier League – mentre si godeva un inizio positivo per questa stagione di campionato con Middlesbrough. Nato a Telford, l’affinità di Edwards con i Wolves è iniziata nel 2004. Ha giocato 111 volte in quattro stagioni con il club, in particolare nel centro della difesa sotto Mick McCarthy. Edwards, che è stato limitato 15 volte dal Galles, in seguito ha goduto di incantesimi con il Blackpool – dove ha vinto la promozione in Premier League come giocatore – e Barnsley, e ha fatto i suoi primi passi nell’allenamento con gli under 18 dei Wolves nel 2014. Nel giro di un anno, stava lavorando sotto Kenny Jackett come allenatore della prima squadra, e nell’ottobre 2016 ha preso in carico due partite della prima squadra ad interim, dopo il periodo di Walter Zenga a Molineux. Dopo un primo assaggio di senior management con l’AFC Telford United, Edwards è tornato al Wolves ancora una volta come capo allenatore under-23 e ha vinto una prima promozione al più alto livello di calcio giovanile per il club. Seguì il tempo di coaching all’interno della Football Association, così come un primo pezzo di argenteria nell’alta dirigenza con Forest Green, avendo vinto il titolo di League Two nel 2022, prima di un breve periodo con Watford”.

foto x wolver