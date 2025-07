Ghisolfi si presenta: “Fortemente determinato a portare la mia esperienza al Sunderland”

02/07/2025 | 22:50:58

“Il Club, i giocatori, lo staff e i tifosi hanno ottenuto un risultato straordinario la scorsa stagione. Insieme, queste persone hanno riportato il Sunderland in Premier League, e sono fortemente determinato a portare la mia esperienza per supportare questo gruppo e garantire che la squadra sia pronta a compiere il prossimo passo”. Parla così Florent Ghisolfi, a seguito della nomina di nuovo dirigente dell’area sportiva del club inglese: “Questa è una sfida entusiasmante e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Kyril, Kristjaan e Régis, mentre viviamo insieme ai nostri tifosi questo nuovo capitolo emozionante della storia del Sunderland”.

Foto: Instagram Sunderland