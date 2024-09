Ufficiale: Arteta ha rinnovato il contratto con l’Arsenal fino al 2027

L’Arsenal ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto dell’allenatore Arteta fino al 2027: “Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Da quando si è unito a noi nel dicembre 2019, Mikel è stato una figura chiave nel ristabilire la nostra posizione di forza al vertice del calcio inglese ed europeo e nel generare un rinnovato legame tra la squadra, il club e i nostri sostenitori. La scorsa stagione è iniziata con la seconda vittoria di Mikel nell’FA Community Shield e si è conclusa con un secondo piazzamento consecutivo al secondo posto in Premier League, poiché la squadra ha assicurato che la corsa al titolo andasse all’ultimo giorno. Durante la scorsa stagione, abbiamo stabilito numerosi record di club, tra cui il maggior numero di vittorie in Premier League (28), il maggior numero di gol in Premier League (91) e il nostro più alto tasso di vittorie complessivo (67,3%) per qualsiasi stagione nella nostra storia. Mikel è stato nominato sette volte allenatore del mese della Premier League, vincendolo nel febbraio 2024, la settima volta nella sua carriera. Ci siamo anche qualificati per la nostra seconda stagione consecutiva in Champions League dopo un’assenza di sette anni, il tutto ottenuto con la terza squadra più giovane della Premier League. Il nostro co-presidente, Josh Kroenke, ha affermato: “Siamo lieti di aver esteso il contratto di Mikel. “Mikel è un manager dinamico e appassionato, che è instancabile nella ricerca dell’eccellenza. Ha una profonda comprensione dei valori dell’Arsenal e da quando si è unito a noi come capo allenatore nel dicembre 2019, ha portato la squadra a un altro livello in stile Arsenal. “C’è un grande spirito di squadra collettivo nel club e con i forti rapporti che abbiamo tra noi e la convinzione in ciò che facciamo, guardiamo avanti con entusiasmo e fiducia, mentre continuiamo il nostro obiettivo: vincere insieme”. Il direttore sportivo Edu ha aggiunto: “Siamo davvero felici che Mikel abbia firmato un nuovo contratto a lungo termine. È un momento molto positivo e orgoglioso per tutti nel club e una parte importante di ciò per cui stiamo tutti lavorando. “Mikel ha dimostrato le sue qualità sin dal primo giorno in cui si è unito a noi, non solo come manager di calcio, ma come persona con valori meravigliosi. Crediamo fermamente in ciò che stiamo facendo e in ciò che vogliamo ottenere insieme. Il nuovo contratto di Mikel ci dà stabilità e una direzione chiara mentre puntiamo a nuove vette”. Mikel ha detto: “Mi sento estremamente orgoglioso, molto emozionato e non vedo l’ora di vedere cosa succederà dopo. Sono orgoglioso di essere dove sono e di avere le relazioni che ho con tutti nel club. Mi sento estremamente fortunato a lavorare ogni singolo giorno con brave persone e con l’ambizione che abbiamo qui. Mi sento molto ispirato, mi sento stimolato, mi sento supportato e voglio fare molto di più di quello che abbiamo già fatto insieme. Insieme ai giocatori e a tutti nel club, non vediamo l’ora di vedere i prossimi anni, con i nostri sostenitori, che hanno trasformato emotivamente il club e la squadra. I nostri sostenitori hanno trasformato le persone e ora siamo diversi. Si può dire che siamo diversi e per me, questo è merito loro. Non vediamo l’ora di continuare il viaggio insieme”.

Foto: Instagram Arsenal