Garcia: “Sarà uno scontro di alto livello tra due buone squadre”

Alla vigilia del suo esordio come ct del Belgio Garcia ha presentato la partita contro l’Ucraina valida per quarti di finale di Nations League: “Abbiamo avuto delle buone giornate, anche se abbiamo avuto poco tempo e abbiamo potuto allenarci solo ieri e oggi. Quindi, bisogna concentrarsi sull’essenziale, sui principi e sulle istruzioni. Ho notato molta intensità negli allenamenti. C’è molta voglia in questo gruppo, con molti giocatori intelligenti. Non ho dovuto ripetere le cose due volte. Abbiamo anche un gruppo omogeneo, con ragazzi che hanno già vinto titoli, giovani giocatori, calciatori del campionato belga e giocatori che stanno tornando in nazionale. Penso che abbiamo fatto un buon mix. Per la partita di domani, sono ancora indeciso su due posizioni”. Mentre sugli avversari aggiunge: “Sarà uno scontro di alto livello tra due buone squadre. Ma c’è anche una partita di ritorno. Vogliamo assolutamente vincere questa prima partita, ma sono 180 minuti, non 90. Quindi dobbiamo tenerlo a mente”.

Foto: twitter federazione belgio