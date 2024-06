Ufficiale: Torres, il ds Colombino ha prolungato per due stagioni

Andrea Colombino e la Torres andranno avanti insieme. Il direttore sportivo ha rinnovato per due stagioni con il club sardo. Di seguito il testo del messaggio: “Il progetto tecnico prosegue nel segno della continuità, con la conferma del Direttore Sportivo Andrea Colombino per i prossimi due anni. Un grande in bocca al lupo e sempre”.

Foto: Logo Torres