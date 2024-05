Aubameyang, c’è l’interesse dell’Al-Taawoun

Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, l’attaccante del Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang lascerà in estate il club francese. Come riportato dal quotidiano francese France Football, c’è l’interesse dall’Arabia, soprattutto dall’Al-Taawoun FC. Probabilmente dovranno offrire al Marsiglia e al giocatore un’offerta redditizia, con l’attaccante a solo un anno dal suo contratto triennale e, secondo quanto riferito, l’attaccante è felice della sua vita in Francia. Tuttavia, l’età sarà una preoccupazione per il Marsiglia, dato che il nazionale del Gabon compirà 35 anni il mese prossimo.

Foto: Instagram OM