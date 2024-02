Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Cagliari per la ventitreesima giornata di Serie A. Rossi potrebbe lanciare Angelino dal 1’ sulla corsia di sinistra. In attacco Lukaku supportato da Dybala e Pellegrini. Ranieri, invece, in conferenza stampa non ha escluso la possibilità di giocare con le due punte. L’allenatore dei rossoblù potrebbe ritrovare Luvumbo per la gara dell’Olimpico, al rientro dalla Coppa d’Africa, ma è difficile il suo impiego dal 1’.

ROMA: (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Petagna.

Foto: Instagram Roma