﻿Zaniolo, perché per la Juve è il perfetto erede di Dybala

Nicolò Zaniolo è una priorità della Juve per la prossima estate. Confermiamo quando vi abbiamo raccontato quasi due mesi fa, dopo gli assaggi di metà gennaio e all’interno di una situazione che parte da luglio 2020. A quei tempi c’era ancora Fabio Paratici come responsabile del mercato, vi raccontammo del forte interesse proprio per Zaniolo, ma anche di quello per Jorginho. Quest’ultimo è un nome che può tornare di moda, ma dipenderà dalla posizione del Chelsea e dagli sviluppi societari, il contratto scadrà tra poco più di un anno. Quanto a Zaniolo, dipenderà molto – ripetiamo – dalla Roma e dal contratto in scadenza nel 2024: se non dovesse rinnovarlo, e oggi la situazione è assolutamente ferma, diventerebbe quasi automatico cederlo per non avvicinarsi troppo alla scadenza. Dipenderà dalla centralità di Zaniolo, ieri in panchina nel derby, all’interno del progetto giallorosso. La Juve starà molto attenta alle evoluzioni.

FOTO: Instagram Zaniolo