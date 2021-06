﻿Zanetti e Dionisi, previsioni rispettate. Di Francesco, un’altra chance a Verona

Ieri vi avevamo anticipato due incontri dagli esiti abbastanza scontati.destinato a restare a, cosa che si è regolarmente verificata. L’aspettava ma aveva intuito che Zanetti non avrebbe cambiato idea, adesso si concentrerà su(sotto contratto con il Genoa) dopo aver incontrato e scartato Pippo Inzaghi. A meno che non riconsideriche aveva messo un po’ da parte, sondando altri allenatori. Incredibile nuova chance per: dopo le deludenti esperienze con Samp e Cagliari, riparte dal Verona. Mentre, dopo l’incontro di ieri con il Sassuolo, è pronto per un biennale.