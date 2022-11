﻿Vicenza: altro giro, altra corsa. Baldini paga, Balzaretti no. Ora Modesto

Che il progetto del Vicenza fosse scritto sulla sabbia lo avevamo già segnalato. Con tutto il rispetto per la famiglia Rosso che investe tanto ma sbaglia le scelte. Anche in modo clamoroso. Vediamo se cambierà qualcosa con l’arrivo di un dirigente esperto come Sagramola, si tratta di un ritorno. Nel frattempo paga Francesco Baldini che era stato confermato dopo la retrocessione in B ai playout e già quello forse fu un errore. In C per vincere servono allenatori abituati a vincere, altrimenti si resta al palo. E lo diciamo con il massimo rispetto per Francesco Modesto che ha avuto un po’ di occasioni (prima il Cesena, poi il Crotone in B) e le ha sprecate. Modesto risolverà proprio con il Crotone e poi firmerà con il Vicenza, situazione chiara da ieri, senza alcuna possibilità di trovare l’accordo con Oddo o Stellone. Auguriamo a Modesto di risollevare una piazza storica del nostro calcio, ma che ha una programmazione poco chiara. E che ha affidato le chiavi del progetto a Federico Balzaretti, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se per vincere in C servono allenatori abituati a vincere, il discorso vale per i direttori sportivi. Intanto, paga solo Baldini: a Vicenza altro giro, altra corsa.

Foto: Logo Vicenza