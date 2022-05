﻿Torreira, le parole di Italiano, il gioco al rialzo e il dietrofront

Lucas Torreira non sarà riscattato dalla Fiorentina. Sarebbe stata un’operazione da circa 15 milioni e una settimana fa avevamo detto che il club viola aveva deciso di esercitare il diritto di riscatto con l’Arsenal. Perché la decisione era stata proprio quella, nessun dubbio. Al punto che in conferenza stampa lo stesso Italiano – in modo inequivocabile – aveva detto di Torreira: “Ha una qualità esagerata e si è scoperto anche bomber. Non ci sono dubbi su quello che potrà darci in futuro”. Ulteriore conferma che la Fiorentina aveva deciso di puntarci, probabilmente è stato lo stesso Torreira a cambiare idea quando manca poco più di un anno alla scadenza del contratto. Il gioco al rialzo non è piaciuto ai viola, il nuovo Amrabat ha convinto tutto. Crediamo che molto presto lo stesso club entrerà nei dettagli e chiarirà. Sarebbe bene spiegare piuttosto che pubblicare incomprensibili foto su Instagram, come ha fatto Torreira, invitando al “silenzio”. Ma quale silenzio, noi siamo per la chiarezza e non per le acrobazie senza senso. Come quelle di Nandez recentemente a Cagliari….

Foto: Instagram Torreira