﻿Tonali, il Milan ha fatto un grande affare. E ora lo premia

Sandro Tonali è stato un autentico affare per il Milan. E una ritirata per Cellino che ha raccolto molto meno rispetto a quanto aveva pensato. Era partito addirittura da 50 milioni e passa, poi ha cambiato idea con la pandemia e alla fine ha accettato di fare uno sconto di circa il 30 per cento rispetto a quanto pattuito. La società rossonera, tra bonus e contropartita, pensava di dover mettere sul tavolo 35 milioni o giù di lì. Invece, ha usufruito dello sconto e ora si sta godendo un sontuoso Tonali.

Tra l’altro c’era una famosa clausola che ha inchiodato Cellino: il Brescia avrebbe dovuto restituire il 40 per cento dei 10 milioni versati dal Milan per il prestito oneroso se non ci fosse stato il riscatto. Cellino ha accettato le nuove condizioni, con Tonali che nel frattempo è esploso secondo previsioni. E presto – come abbiamo già raccontato – il Milan lo premierà con un adeguamento sul contatto dopo che la scorsa estate il ragazzo, con grande sensibilità, aveva deciso di tagliarsi l’ingaggio.

Foto: Instagram personale Tonali