﻿Tesser, un vero Komandante di lealtà e competenza

E vince sempre lui. Attilio Tesser ha frantumato qualsiasi record, è l’allenatore che in Serie C ha vinto di più. Quarta promozione in carriera, stavolta con il Modena, dopo aver trionfato a Novara, Cremona e Pordenone. Quando la famiglia Rivetti e il direttore sportivo Vaira hanno scandagliato il mondo delle panchine per una guida carismatica e dal risultato assicurato, hanno pensato subito a lui. Il modo migliore, all’interno di una gestione sana e giusta, per pensare concretamente alla promozione. Un trionfo arrivato dopo una bellissima volata con la Reggiana, degna rivale, ma qui il discorso è un altro. Tesser, per tutti il Komandante, è un raro esempio di civiltà, competenza e lealtà: mai una parola fuori posto, la forza del lavoro. Se ci fosse stato un briciolo di meritocrazia, il Komandante avrebbe assaggiato più di qualche campionato in Serie A, invece ha trovato un presidente a Cagliari (il solito Cellino) che non ha avuto la pazienza di aspettarlo per cinque minuti. Per la verità c’è stato chi ha fatto peggio: a Pordenone i Lovisa sono riusciti a mandarlo via dopo una storica promozione e uno splendido campionato di Serie B con playoff percorsi quasi fino in fondo. Infatti, da quel momento il Pordenone non ne ha indovinata una. Tesser ha continuato a stupire, ma senza togliersi alcun sassolino: è un signore che non conosce la polemica, esattamente come altri non conoscono la riconoscenza. E se qualche dirigente miope ha sperperato un tesoro, non sarà certo di chi – il Komandante – risponde con tre parole: vincere con signorilità.

Foto: sito Modena