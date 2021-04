﻿Reggina, momento d’oro sull’asse Taibi-Baroni. E sogno playoff

La Reggina ha vinto ancora, dopo aver sofferto non poco contro la Reggiana, ma sono queste le partite che danno soddisfazione. Secondo successo consecutivo in casa, 47 punti in classifica, un bottino incredibile se pensiamo al girone di andata, alle occasioni dilapidate nei secondi tempi, alla zona pericolo e alle necessità di svoltare per frenare l’emorragia. L’arrivo di Baroni ha consentito di cambiare marcia, chiaramente nessuno potrà mai dimenticare il lavoro di Mimmo Toscano per una straordinaria stagione in Serie C con tanto di promozione. La squadra è stata ribaltata a gennaio, chi ha remato contro se n’è fatto presto una ragione, la società ha accettato le dimissioni del direttore generale Tempestilli, lo stesso che aveva pensato a un altro allenatore per la svolta e che ha inciso davvero poco.

Ora c’è chi fa chiacchiere e chi preferisce i fatti: in questa squadra c’è il lavoro di Baroni, indicato con forza dal direttore sportivo Massimo Taibi. Lo stesso Taibi che vede i frutti del suo grande impegno, non solo quello invernale, ma anche quello estivo con i vari Stavropoulos, Situm, Folorunsho, Di Chiara, Crisetig, Del Prato, Cionek e compagnia, tutti tasselli oggi imprescindibili. Contro la Reggiana erano titolari otto-undicesimi già in rosa la scorsa estate. E a gennaio ha inseguito con forza Nicolas per la porta, mentre qualcuno era cascato nel tranello Micai, un indizio per depistare rispetto all’obiettivo primario. Adesso è lecito sognare, sull’asse Taibi-Baroni, con una società che pensa al futuro ma che si gode il presente. E con quattro partite da consumare, pensare ai playoff non è un peccato. Soprattutto: non costa nulla. Anche perché, se dovesse andar male, ci sarebbero subito i presupposti per preparare una stagione sempre più ambiziosa.