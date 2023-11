﻿Pedro esclusivo : “Guardiola è mio padre nel calcio, lo incontri una volta nella vita”

Pedro ha concesso un’intervista esclusiva a Sportitalia ai microfoni di Alfredo Pedullà. Così su Guardiola: “ Per me è come un padre nel calcio, ha fatto tutto per me. Mi ha fatto crescere come giocatore, dandomi l’opportunità di arrivare in prima squadra al Barcellona permettendomi di fare quello che faccio oggi. Ho imparato tantissimo a livello tecnico e tattico. L’ho sempre detto: un maestro come lui lo incontri una volta nella vita. Ha avuto questa fiducia in me quando il Barcellona si trovava in un momento delicato e difficile. Ha fatto questa scommessa con me, con Busquets e con altri giocatori della Cantera. Era difficile fare questa carriera senza di lui”.