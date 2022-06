﻿Nemanja Matic, la Roma aspetta la firma. Era stata la prima richiesta di Mourinho

La Roma perde Mkhitaryan, destinato all’Inter, ma lavora per chiudere la prima operazione di un certo spessore. Si tratta di Nemanja Matic, 34 anni il prossimo agosto, in scadenza di contratto con il Manchester United. Pupillo di Mourinho, era stata la prima richiesta di Special One come raccontato da Gianluigi Longari, lo scorso anno a maggio (era il 5). Ma a quei tempi non c’erano i margini per liberarlo. Il nome ha continuato a circolare nelle ultime settimane. Adesso Matic si sta liberando e la Roma sta accelerando per ottenere la firma dell’esperto centrocampista serbo.

Foto: Independent