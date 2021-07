﻿Nandez-Inter e Locatelli-Juve, la volontà prima di tutto

Nahitan Nandez all’Inter. Manuel Locatelli alla Juve. Due situazioni che vi abbiamo raccontato nei minimi dettagli, malgrado correnti opposte e chissà quante interpretazioni. Adesso aspettiamo il doppio epilogo, la doppia fumata bianca, chiamatela come volete. In certe situazioni la volontà viene prima di tutto, non ci sono dubbi che il reciproco desiderio dei diretti interessati sia rispettivamente quello di andare all’Inter e alla Juve. Nandez aveva avuto qualche proposta dalla Premier, appena ha saputo che il suo futuro si sarebbe potuto colorare di nerazzurro ha messo la parola “fine” dinanzi a qualsiasi altra ipotesi. Certo, Inter e Cagliari dovranno mettersi d’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che dia garanzie a Giulini, più o meno com’è accaduto tra Milan e Brescia per Tonali. Ma i rapporti tra le società sono solidi, importanti, Nandez è ancora in vacanza dopo la Copa America, quindi si può fare con calma. E’ in vacanza anche Locatelli che ha scelto la Juve, ha detto no all’Arsenal che ha preso Lokonga e non ha permesso al Borussia Dortmund di avvicinarsi. Ora facciamo in modo che il Sassuolo trovi gli accordi con il club bianconeri. Le vacanze di Nandez e Locatelli presto finiranno, loro hanno già scelto.

Foto: Twitter Cagliari