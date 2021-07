﻿Nandez-Inter con calma e pazienza. E con uno scenario già chiaro. Su Bellerin…

Nahitan Nandez e l’Inter: abbiamo detto, ora ripetiamo che serve calma e pazienza. Il centrocampista uruguaiano sta consumando gli ultimi giorni di vacanza, ma ha già fatto la sua scelta. E la sua scelta si chiama Inter, incondizionatamente. Certo, rispetta il Cagliari e aspetta che il suo club trovi gli accordi sulla formula (prestito con diritto di riscatto, ma con garanzie per Giulini). E con il possibile coinvolgimento sia di Nainggolan – passaggio cruciale del mercato rossoblù – che di Pinamonti, un profilo che piace molto per l’attacco. Ma Nandez ritiene che l’Inter sia un momento essenziale per il suo futuro, non vuole perdere l’autobus, lo scenario è già delineato. Quanto a Bellerin ribadiamo un concetto: all’Inter piace molto, non escludiamo riaperture più avanti con l’Arsenal, ma la formula deve cambiare e non può essere obbligo di riscatto. Per il momento non ci sono novità, ecco perché tutti i fari dell’Inter sono legittimamente accesi su Nandez. A prescindere da qualsiasi altro obiettivo.

Foto: Twitter Cagliari