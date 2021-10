﻿Moriero, prove di tattica da ct delle Maldive: priorità alla difesa

Francesco Moriero ha avviato con grande entusiasmo il suo lavoro da commissario tecnico delle Maldive. Alle porte diversi impegni, intanto il tecnico salentino sta lavorando sull’aspetto tattico: dopo alcune sedute dedicate al lavoro aerobico, ora gli occhi saranno puntati sull’aspetto difensivo e su una strategia che prevede l’utilizzo di una linea a quattro. E proprio su questi dettagli Moriero confida di avere subito buoni riscontri.

“Ho discrete sensazioni perché ho ricevuto la migliore accoglienza possibile, i ragazzi sono disponibili, anzi hanno proprio grande entusiasmo e questo particolare mi fa ben sperare”.

Moriero aveva subito detto sì alla proposta delle Maldive proprio perché crede di poter avere il tempo di sviluppare un lavoro che molto spesso i club non consentono di portare avanti, provvedendo all’esonero già dopo tre o quattro giornate. Moriero ha comunque ritenuto opportuno firmare per un solo anno, anche se la sua ambizione è quella di poter proseguire per un periodo più congruo.

Foto: alfredopedulla.com